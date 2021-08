Doctor Strange 2, rumor clamoroso: in arrivo Charles Xavier e gli Illuminati?

Avevamo già sentito parlare di un possibile scontro tra Scarlet Witch e un personaggio FOX in Doctor Strange 2, ma se il personaggio in questione fosse Charles Xavier? E se la pellicola diretta da Sam Raimi introducesse gli Illuminati/b>?

Dei nuovi report su Doctor Strange in the Multiverse of Madness suggerirebbero l'introduzione di un gruppo piuttosto rinomato della storia dei fumetti Marvel: Gli Illuminati.

Secondo gli scooper Daniel RPK e ViewerAnon, infatti, una versione del team che si prefisse di agire da dietro le quinte per monitorare la comunità dei supereroi e far fronte alle questioni più preoccupanti sarà presente nel film, e tra i membri che dovremmo vedere sullo schermo dovrebbero esserci anche Monica Rambeau, Mordo, Captain Carter, Balder e... Il Professor X, che sembra sarà lui il personaggio FOX a doversela vedere con Wanda (come riportato da Grace Randolph).

Tali voci al momento troverebbero anche un rinforzo nei tweet più recenti di Kris Tapley di Variety (che trovate in calce alla notizia) dove alcuni immagini suggerirebbero proprio la presenza di questi e altri personaggi nel film, e con quanto visto in WandaVision, Loki e nel trailer di Spider-Man: No Way Home (nonché What If...?), potrebbe essere decisamente plausibile.

Voi che ne pensate? Questi rumor potrebbero rivelarsi realtà? Cosa hanno in mente i Marvel Studios? Fateci sapere nei commenti.