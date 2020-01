Doctor Strange 2, un rumor anticipa il ritorno di Mordo

Dopo l'indizio lanciato dalla prima Doctor Strange in sinossi di the Multiverse of Madness, è emerso in rete un nuovo rumor che potrebbe confermare il ritorno di Chiwetel Ejiofor nei panni di Karl Mordo.

La frase "un vecchio amico divenuto nemico cercherà di bloccare i suoi piani e farà sì che Strange liberi un male indicibile" presente nella descrizione era già sta associata da molti al personaggio introdotto nel primo Doctor Strange, e stando a un report di The Illuminerdi (via CBM) Mordo sarebbe proprio uno dei cinque personaggi principali del nuovo capitolo.

Oltre alla presenza - confermata ufficialmente - della Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, in questo periodo sono arrivate diverse indiscrezioni sui nuovi volti che potrebbero essere introdotti nel film: da Fratello Woodoo a Miss America. Di recente, inoltre, è stato anticipato che in Doctor Strange 2 potrebbero apparire le versioni alternative dei protagonisti del MCU, trattando il film di Multiverso. Al momento, comunque, tutti questi rumor restano in attesa di essere confermati (o smentiti).

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Mordo nel secondo capitolo di Doctor Strange? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che, in seguito all'abbandono di Scott Derrickson per divergenze creative, a breve sarà annunciato il nuovo regista Doctor Strange 2 in vista delle riprese previste per maggio.