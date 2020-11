Doctor Strange 2, rivelato il titolo di lavorazione del film di Sam Raimi

Mentre si avvicinano le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con alcuni membri della troupe che hanno raggiunto Londra in vista dell'inizio della produzione, grazie a Production Weekly possiamo svelarvi il titolo di lavorazione dell'atteso film Marvel con Benedict Cumberbatch.

Secondo quanto riportato dal sito (via Heroic Hollywood), le riprese del sequel si svolgeranno sotto il nome di "Stellar Vortex", lo stesso titolo di lavorazione anticipato nei mesi scorsi dallo scooper Charles Murphy.

Oltre a confermare l'importanza del Multiverso e delle realtà alternativa all'interno della trama film, come d'altronde fa già il titolo ufficiale, il nome "Vortice Stellare" potrebbe essere un'allusione ai poteri di America Chavez, aka Miss America, la cui presenza del film però non è ancora stata confermata nonostante i numerosi rumor che la vogliono al fianco di Doctor Strange e Scarlet Witch, tra cui il video di una presunta audizione.

Vi ricordiamo che, stando alle parole di Cumberbatch, le riprese del film di Sam Raimi sarebbero dovute iniziare tra fine ottobre e inizio novembre. A meno di ulteriori ritardi, dunque, non dovrebbe mancare molto per mettere gli occhi sulle prime immagini del set.

Voi cosa ne pensate? Avete in mento qualche altro riferimento del titolo di lavorazione? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.