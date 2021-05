Doctor Strange 2, rivelati i primi dettagli sul film diretto da Sam Raimi?

Dei nuovi rumor che circolano sul web vorrebbero già noti alcuni dettagli sull'atteso sequel di Doctor Strange diretto da Sam Raimi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Manca ancora diverso tempo prima che Doctor Strange in the Multiverse of Madness possa arrivare nelle sale cinematografiche, ma nel frattempo le voci su ciò che potremmo vedere sullo schermo non si placano, anzi, ogni giorno ne abbiamo di nuovi.

Questa volta, è il sito Murphy's Multiverse a riprendere delle indiscrezioni riportate da Illuminerdi, che come al solito in caso di rumor, vi invitiamo a prendere con le pinze.

Secondo il sito l'antagonista principale della pellicola diretta da Sam Raimi sarà Shuma Gorath, un essere intergalattico che regna su numerosi universi alternativi, antica forza del caos che potrebbe effettivamente creare non pochi problemi ai nostri eroi, e che si vocifera già un po' essere parte del film. Questi, grazie alle abilità di America Chavez, potrebbe guadagnare il pieno controllo del Multiverso, per questo sarebbe alla ricerca della ragazza.

Nulla invece viene detto sulla Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, che sappiamo avere un ruolo chiave nel film, anche se non è ancora noto quale (ma dopo il finale di WandaVision, anche qui rumor e teorie non mancano di certo).

Doctor Strange in the Multiverse of Madness approderà al cinema a marzo 2022.