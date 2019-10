Doctor Strange 2: oltre a WandaVision, nel film anche collegamenti con Captain Marvel?

Stando a dei nuovi rumor messi in circolazione da Cosmic Book News, Doctor Strange in the Multiverse of Madness non sarà collegato solo a WandaVision, ma anche a Captain Marvel.

Come sappiamo, infatti, Elizabeth Olsen dopo il ruolo da protagonista nella mini-serie Disney+ WandaVision tornerà anche nel sequel della saga stand-alone dello Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch, e ci sono state molte speculazioni nel corso dei mesi su come i due progetti finiranno per collegarsi.

Secondo Cosmic Book News, Wanda “impazzirà” dopo gli eventi della sua serie stand-alone, nella quale in qualche modo si riunirà al Visione di Paul Bettany, e a causa di questa pazzia i suoi poteri di manipolazione della realtà andranno letteralmente in tilt, minacciando di distorcere il Multiverso. A questo punto Strange dovrà sistemare i danni nel suo film, sottotitolato appunto Multiverse of Madness, e si ritroverà di fronte ad un dilemma morale: uccidere Wanda e salvare il multiverso, o provare a farla rinsavire, esponendo però tutte le realtà esistenti alla sua follia?

I rumor suggeriscono che Wanda avrà un nuovo look per il film, incluso il suo classico copricapo e con dei capelli non più rossi ma neri. Inoltre, ben tre personaggi secondari di WandaVision appariranno anche in Multiverse of Madness, vale a dire Darcy Lewis (Kat Dennings), Jimmy Woo (Randall Park) e soprattutto la Monica Rambeau adulta (Teyonah Parris).

Nello specifico, il ruolo di Monica sarà molto importante: la bambina vista in Captain Marvel, che nel presente sarà adulta, morirà nel corso della mini-serie Disney+, ma Strange incontrerà una sua versione alternativa nel viaggio attraverso il Multiverso, una Monica con superpoteri cosmici che ha assunto l'identità di Photon (una delle sue identità nei fumetti Marvel).

Per ora si tratta comunque solo di rumor assolutamente non confermati, quindi vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze. Ad ogni modo, voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altre informazioni vi rimandiamo all'annuncio della sceneggiatrice di Doctor Strange 2 e ad alcune dichiarazioni di Benedict Wong.