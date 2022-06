Doctor strange 2, rivelata la data d'uscita del film con Benedict Cumberbatch su Disney+

Quando arriverà in streaming su Disney+ il nuovo film del MCU con Benedict Cumberbatch, Doctor Strange nel Multiverso della Follia? Scopriamolo insieme.

L'avventura al botteghino del nuovo film Marvel di Sam Raimi è stata più che redditizia fino ad ora (d'altronde Doctor Strange 2 ha superato persino The Batman diventando il miglior incasso del 2022), ma adesso è tempo di streaming, dato che è già stata fissata la data d'arrivo della pellicola con Benedict Cumberbatch su Disney+.

Sull'account Twitter ufficiale di Disney+ è stato infatti comunicato che gli abbonati al servizio streaming della Casa di Topolino potranno vedere Doctor Strange nel Multiverso della Follia comodamente seduti sul proprio divano già dal 22 giugno 2022.

Strange si andrà dunque ad unire agli altri titoli cinematografici della Fase 4 del MCU usciti negli ultimi tempi come Black Widow, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ed Eternals (manca all'appello solo Spider-Man: No Way Home).

Della stessa fase e già disponibili per la visione su Disney+ fanno poi parte anche le serie tv dei Marvel Studios WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, What If...?, Hawkeye e Moon Knight, e a breve vedremo anche Ms Marvel e She Hulk, che arriveranno rispettivamente il prossimo 8 giugno e 17 agosto.