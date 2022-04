Doctor Strange 2, il ritorno di Wanda Maximoff in questa nuova featurette

Manca ormai pochissimo all'arrivo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e finalmente scopriremo cos'ha in serbo per noi il nuovo film Marvel di Sam Raimi. Una cosa però è certa: Multiverso = tante versioni dei nostri personaggi preferiti, e quindi anche di Wanda Maximoff.

Sembrava solo ieri quando eravamo qui a speculare su chi avremmo rivisto in Spider-Man: No Way Home, e ora invece è già tempo di verificare se le nostre teorie e tutte le speculazioni di questi mesi su Doctor Strange nel Multiverso della Follia sono corrette.

Nel frattempo però che le prove si palesino davanti a noi sullo schermo del cinema, arriva questa nuova featurette con protagonista Wanda Maximoff, che ci mostra il ritorno del personaggio dopo WandaVision, ma anticipa anche molteplici versioni dell'eroina interpretata da Elizabeth Olsen.

"Parte della follia di questo Multiverso è che potremo vedere realtà diverse, e quindi principalmente differenti versioni di Doctor Strange. Ma vedremo anche differenti versioni di Wanda Maximoff" spiega il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige nel video.

Sarà interessante dunque vedere che dinamica si creerà tra la Wanda dell'universo che conosciamo e le sue controparti, e quali di queste saranno "alleate o nemiche" nella lotta contro il villain di turno, o comunque all'interno della situazione che si verrà a creare nel film (e in tutto il Marvel Cinematic Universe).

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà il 4 maggio al cinema.