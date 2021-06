Doctor Strange 2 è stato riscritto da zero dopo l'addio di Scott Derrickson?

La notizia dell'abbandono di Scott Derrickson dalla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha fatto chiaramente storcere il naso ai tanti fan Marvel che avevano apprezzato e non poco il primo capitolo con Benedict Cumberbatch, ma questi si sono subito rasserenati con l'entrata in campo di Sam Raimi. Ma il film precedente era diverso?

Nel corso di una recente intervista concessa a Vanity Fair, a proposito del suo lavoro su Loki, Michael Waldron (che ha anche scritto la sceneggiatura di Doctor Strange in the Multiverse of Madness) ha parlato anche di quest'ultimo suo lavoro e dei giorni sul set. Nel corso dell'intervista, Waldron precisa che lui e Raimi hanno praticamente iniziato da zero la sceneggiatura del sequel di Doctor Strange. Questo significa che praticamente della versione presentata da Scott Derrickson ai Marvel Studios non è sopravvissuto niente e che lascia intendere come Marvel fosse interessata a portare il personaggio in tutt'altra direzione.

Pochi giorni fa era stato C. Robert Cargill a rivelare il perché dell'addio di Derrickson a Doctor Strange 2. Cargill aveva scritto il sequel insieme a Derrickson, quello poi bocciato da Marvel. "Scott voleva fare un film e la Marvel voleva farne un altro. Quindi si è seduto con loro e ha detto: 'Beh, merda, ho questa fantastica sceneggiatura che ho scritto con Cargill e ne sono davvero orgoglioso'. La decisione è stata data a Scott, e lui ha detto: 'Bene, posso fare questo film nel quale però dovrò compromettere ciò che volevo fare originariamente, oppure potrei fare The Black Phone'. E ha deciso di fare The Black Phone. Come ha detto lui pubblicamente, è stata una scelta difficile lasciarsi alle spalle Doctor Strange; ma avere un film che amava sul quale concentrarsi ha reso questa decisione più facile".

Ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà in Italia a marzo 2022: per la data esatta, date un'occhiata al calendario ufficiale della Disney con tutti i prossimi film in uscita.