Doctor Strange 2, rischio spoiler: guardatelo prima di questo giorno!

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è finalmente arrivato al cinema e già si parla di record di incassi per la Marvel. Il film ci proietta nel vivo del Multiverso, e tanti sono i colpi di scena. Ma niente paura, perché gli Studios hanno fissato una data per la revoca del divieto di spoiler, dunque fino a quel momento potete stare tranquilli (forse).

Come sappiamo, la Marvel ha una politica ferrea quando si parla di leak e rivelazioni. Infatti non solo fa firmare contratti che vietano ai suoi attori e alla sua troupe di rivelare qualunque cosa sul film, ma prova a "proteggere" la pellicola da eventuali spoiler anche dopo la sua uscita. Infatti da qualche giorno, più precisamente all'inizio di questa settimana, gli Studios hanno deciso di disabilitare i commenti ai loro post. Questo ha il fine di evitare che qualcuno riveli informazioni chiave sul film nella sezione.

Ovviamente si tratta di un provvedimento che non durerà per sempre: dopo la fine del weekend i commenti sui social media della Marvel verranno infatti riattivati. A dare la notizia è un tweet dall'account ufficiale di Doctor Strange, che recita: "Il Multiverso attende... Le risposte saranno abilitate lunedì". Questo fa capire ovviamente che la Marvel si aspetta che il fine settimana consentirà ai fan irriducibili di vedere Doctor Strange 2. Secondo i fratelli Russo, infatti, bisogna dare alle persone uno o due fine settimana per poter vedere il film prima di permettere a tutti di commentare.

E voi, avete già guardato l'ultima uscita della Marvel? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato di Doctor Strange 2 nella nostra recensione del film!