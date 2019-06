Doctor Strange 2: le riprese da gennaio 2020 nel Regno Unito

Secondo un nuovo report delle ultime ore, l'atteso sequel di Doctor Strange dei Marvel Studios inizierà le riprese nel gennaio 2020 nel Regno Unito. Marvel deve ancora annunciare la prossima line-up ma ci sono già delle notizie confermate. Le riprese di Black Widow sono già iniziate mentre quelle di The Eternals dovrebbero iniziare a breve.

Altri film che dovrebbero essere annunciati per la Fase 4 sono Black Panther 2, Guardiani della Galassia - Vol. 3, Shang-Chi e proprio Doctor Strange 2.

Scott Derrickson dovrebbe tornare a dirigere il sequel, con il supporto dello sceneggiatore C. Robert Cargill. Proprio in questi giorni è arrivata anche la conferma di Benedict Wong sull'inizio delle riprese di Doctor Strange 2 nel 2020.

Ora anche DiscussingFilm ha confermato l'inizio dei ciak nel gennaio 2020, con location britannica.



Uscito nel 2016, Doctor Strange è la quattordicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe, con Benedict Cumberbatch che interpreta Stephen Strange, un personaggio che riprenderà in seguito anche in altre pellicole dell'MCU, e che farà parte sia di Avengers: Infinity War, sia del recente Avengers: Endgame.

L'annuncio ufficiale del sequel è arrivato a dicembre; i Marvel Studios confermarono la produzione del seguito di uno dei film più apprezzati all'interno del franchise che si appresta a concludere la Fase 3 con Spider-Man: Far From Home e che dopo aver voltato pagina inizierà la Fase 4.