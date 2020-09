Doctor Strange 2, le riprese al via entro il 2020? Le novità sul film di Sam Raimi

Risolti gli ultimi problemi di sicurezza legati alla pandemia, i Marvel Studios sono finalmente pronti a dare il via alla produzione di uno dei titoli più attesi della Fase 4 del MCU. Secondo una nuova indiscrezione, infatti, si starebbero avvicinando le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Stando a quanto riportato da Charles Murphy, insider solitamente ben informato sui retroscena dell'universo Marvel, la produzione di Doctor Strange 2 partirà questo novembre nel Regno Unito. Finora si pensava che le riprese non sarebbero iniziate prima del 2021, ma il proprietario del fansite Murphy's Multiverse ha confermato che le camere saranno pronte a girare già nei prossimi mesi.

Il sequel, lo ricordiamo, a causa del Covid è stato rinviato due volte: previsto per il 7 maggio 2021, infatti, è stato inizialmente posticipato al 5 novembre 2021. Quando Sony Pictures e i Marvel Studios hanno deciso di spostare Spider-Man 3 (ora in arrivo a dicembre 2021) nello stesso slot, poi, Doctor Strange 2 è slittato al 25 marzo 2022.

Vi ricordiamo che l'uscita di Black Widow, il film che aprirà ufficialmente la Fase 4, è prevista per il prossimo 6 novembre, mentre Shang-Chi è attualmente in produzione in Australia in vista del suo arrivo a maggio 2021.



Intanto, vi lasciamo alle novità sulla possibile presenza di Miss America.