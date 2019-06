Doctor Strange 2: riprese confermate per gennaio, sono iniziati i casting

Come rumoreggiato qualche tempo fa, le riprese di Doctor Strange 2 dovrebbero effettivamente partire a gennaio 2020 e concludersi il prossimo maggio, rendendo il film dei Marvel Studios uno dei progetti ad arrivare nei cinema nel corso del 2021.

Ed infatti i casting sono già iniziati. Come riportano varie testate, tra cui Comicbook.com, i Marvel Studios hanno iniziato la ricerca di un nuovo attore di sesso maschile, che avrà un ruolo principale nel sequel, cinese-americano (ma fluente nella lingua americana) e che abbia tra i 20 ed i 30 anni; nel casting call il personaggio è denominato "Will" ma è naturale che sia un 'fake' per nasconderne la vera identità.

Chiaramente sono iniziati già i toto-nomi riguardanti questo personaggio ma le possibilità sono infinite e dovremo attendere qualche informazione di più a riguardo. Che le riprese iniziassero il prossimo anno non era di certo una grossa novità visto che Benedict Wong lo aveva già svelato tempo fa nel corso di un'intervista.

Sia Benedict Cumberbatch che Benedict Wong torneranno nel film nei panni, rispettivamente, del Dr. Strange e di Wong. Entrambi sono apparsi nei recenti Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame; secondo i report sia Rachel McAdams che Tilda Swinton potrebbe tornare nel sequel che vedrà di nuovo in cabina di regia Scott Derrickson, già autore del primo episodio uscito nel 2016.