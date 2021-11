Doctor Strange 2, le riprese aggiuntive del film saranno 'significative' secondo i rumors

Molto presto rivedremo il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch in Spider-Man: No Way Home, tuttavia come ben sapete lo Stregone Supremo tornerà per il sequel della sua storia intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness di cui le riprese sono ancora in corso.

Il film sarà diretto da Sam Raimi e scritto da Michael Waldron (Loki). Le riprese principali si erano concluse nel Regno Unito la scorsa primavera ma riprese aggiuntive di Doctor Strange 2 sono state confermate proprio da Cumberbatch qualche settimana fa.

Ora, secondo The Hollywood Reporter, Doctor Strange in the Multiverse of Madness vedrà ancora sei settimane di riprese aggiuntive e riprese a Los Angeles. Sono state fornite diverse ragioni per questi reshoot, come i rallentamenti della produzione causati dalla pandemia di COVID-19 e i problemi di disponibilità degli attori. Il prossimo film di Doctor Strange si preannuncia essere uno dei crossover più ambiziosi della Marvel in un film che vedrà Scarlet Witch, Loki, Monica Rambeau e altri personaggi importanti che probabilmente appariranno.



Ci sarà ancora da aspettare parecchio purtroppo, prima di scoprire che cosa accadrà nel sequel del film del 2016, tuttavia rivedremo lo Stregon Supremo in Spider-Man: No Way Home che uscirà nei cinema il 17 dicembre 2021, mentre la data di uscita di Doctor Strange è stata rinviata al 6 maggio 2022.