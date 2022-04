Doctor Strange 2, riprese aggiuntive considerevoli per Marvel? Parla Bruce Campbell

Come capita per qualunque film dei Marvel Studios, anche le riprese aggiuntive di Doctor Strange nel Multiverso della Follia si sono svolte nell'arco delle ultime settimane e sono state approntate poco tempo fa, in tempo per terminare il film e lanciarlo tra un paio di settimane nelle sale. Stando a Bruce Campbell, queste sono state consistenti.

Ne ha parlato recentemente Bruce Campbell nel corso di un'intervista concessa a The Direct. L'attore, noto amico e collaboratore di Sam Raimi, avrà quasi certamente un cameo nel prossimo film Marvel diretto dal regista, sempre che non venga tagliato dal montaggio all'ultimo minuto:

"Questi ragazzi alla Marvel fanno otto di questi film allo stesso tempo, quindi aggiornano sempre le trame. Così, il mio amico Sam ha dovuto aggiungere scene che loro [Marvel] gli hanno detto di girare, e ha rimosso scene che non potevamo più rimanere. Quindi fino a maggio non credo che nemmeno Benedict Cumberbatch sappia se è in questo film o no".

Nel dicembre 2019, se ricorderete, lo stesso Kevin Feige aveva sottolineato la fondamentale importanza delle riprese aggiuntive nei film Marvel. Il produttore e capo dei Marvel Studios aveva dichiarato quanto segue:

"Reshoots è spesso vista come una brutta parola. Pensano subito che ci siano problemi, date le riprese aggiuntive, ma la verità è che sono fondamentali nei nostri film, e questo già a partire da Iron Man. Diciamo sempre di essere di essere filmmaker intelligenti alla Marvel, ma non siamo geni e il modo migliore per prendere appunti su di un film è guardarlo. Quindi lo giriamo e poi diciamo 'oh sì, così non va bene. Non funziona' o cose del genere, con un sistema abbastanza preciso ed efficace. Le riprese durano poi un giorno, a volte quindici o anche di più, e spesso per continuare a inserire la scena giusta al momento giusto, quella che prima non era venuta in mente o non c'era".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà nelle sale il 4 maggio prossimo; intanto, avete già guardato il trailer di Thor Love and Thunder?