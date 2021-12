Doctor Strange 2, le riprese aggiuntive sono quasi completate

Qualche settimana fa Benedict Cumberbatch ha rivelato che riprese aggiuntive di Doctor Strange 2 si sarebbero dovute svolgere a Los Angeles nei prossimi due mesi, ebbene sembra che il lavoro questa settimana si sia intensificato.

Dopo il successo di Spider-Man: No Way Home e il suo multiverso, la produzione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è tornata al lavoro per aggiungere ancora più cameo e personaggi alla sua storia top-secret.

Secondo la newsletter di The Hollywood Reporter 's Heat Vision nuove riprese si sono svolte questa settimana, per coincidenza, la stessa settimana in cui Spider-Man: No Way Home è uscito nelle sale.

"E abbiamo anche appreso che parte delle riprese potrebbero essere state stimolate dal nuovo film di Spider-Man e dalla serie Disney+ Loki, che hanno entrambi a che fare con il multiverso", afferma Heat Vision. Una fonte ha affermato che la Marvel ha deciso di "divertirsi di più con il multiverso", aprendo un multiverso di opportunità per il film dei Marvel Studios.



Inoltre intervistata da Variety alla premiere di Spider-Man: No Way Home, Victoria Alonso ha confermato che le riprese sono ancora in corso per il sequel di Doctor Strange, ma sono "quasi finite". L'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è stata posticipata dal 25 marzo 2022 al 6 maggio 2022, proprio per permettere alla produzione di aggiustare il tiro.