Doctor Strange 2: Rintrah il Minotauro farà parte del film Marvel di Sam Raimi?

Manca ancora più di un anno all'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che se il calendario fin qui dovesse essere rispettato dalle uscite Marvel, arriverà in sala il 25 marzo 2022. Tuttavia, sappiamo ancora pochissimo di trama e cast del film, se non che tornerà Benedict Cumberbatch e che il film sarà collegato a WandaVision.

Uno dei rumour che si sta aggirando con sempre maggiore insistenza e lanciato dal sito The Direct, indica l'ingresso nel cast dell'attore Adam Hugill nel sequel diretto da Sam Raimi. Non solo, ma a quanto pare l'attore già visto nel film di guerra 1917 di Sam Mendes interpreterà Rintrah, un minotauro interdimensionale che ha dei poteri simili proprio a quelli dello Stregone Supremo. Il personaggio è apparso per la prima volta in Doctor Strange #80 e lui e il suo maestro Enitharmon, un alchimista simile a un dinosauro, quando furono incaricati di riparare uno strappo nel Mantello della Levitazione.

Rintrah ha anche l'abilità di viaggiare attraverso le varie dimensioni, abilità simile a quella di America Chavez che farà il suo esordio proprio nel film interpretata da Xochitl Gomez. Quest'ultima è infatti nel cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness al fianco di Benedict Cumberbatch e di Elizabeth Olsen, dato che il film si collegherà direttamente a WandaVision.

Stando a precedenti voci di corridoio che circondano la produzione del film, il nuovo villain di Benedict Cumberbatch potrebbe essere Shuma-Gorath, ovvero un'altra potente entità/divinità diventato negli anni uno dei più pericolosi nemici del Dottor Strange. Ma chi è questo personaggio? Soprannominato Lord of Chaos, Chi dorme, ma si svegli, Cthuma-Gurath e Essere dai Mille Nomi, si tratta di una entità interdimensionale più antica del tempo stesso ed esiste al di fuori della realtà in una dimensione creata appositamente per contenerlo, la Dimensione Caos.

Ricordiamo che la trama del film, che come suggerisce il titolo sarà legata al Multiverso e ai viaggi temporali.