Doctor Strange 2 rimandato per riprese aggiuntive? Ecco la nuova ipotesi

L'ondata di rinvii del MCU ha fatto imbufalire non poco i fan che ora devono attendere circa 200 giorni per l'uscita della prima pellicola cinematografica della Fase 4. Doctor Strange 2 infatti, verrà rilasciato solo il prossimo maggio e a quanto pare, alcune scene saranno in parte modificate.

Secondo alcuni rumor, le modifiche apportate al palinsesto della Marvel dipenderebbero proprio dalla pellicola con Benedict Cumberbatch, la quale necessitando di una serie di riprese aggiuntive, avrebbe causato di fatto lo slittamento di tutte le altre produzioni. Queste riprese aggiuntive, seconda la giornalista Grace Randolph, sarebbero stati causate da alcuni problemi narrativi che però non sono stati ancora rivelati per il momento.

"Doctor Strange 2 ha ancora molte riprese da fare", afferma Randolph nel suo ultimo video. "Ho sentito dire che queste servirebbero non solo per risolvere una serie di problemi narrativi, che a mio avviso dovrebbero essere molto significativi, ma anche per aggiungere molti più personaggi. Ho sentito che stanno aggiungendo una tonnellata di personaggi in più perché la Marvel sentiva che la storia era un po' troppo leggera e priva di easter egg per introdurre gli altri collegamenti del MCU. Questo dovrebbe essere il Multiverso della Follia, non il Multiverso dei Meh!".

Insomma, c'è ancora molto da fare per migliorare questa pellicola. Le parole di Grace Randolph sembrerebbero confermare in qualche modo anche il possibile coinvolgimento di Agatha Harkness in Doctor Strange 2. Voi cosa ne pensate? Ditecelo come sempre nell'apposita sezione dedicata ai commenti.