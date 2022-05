Doctor Strange 2 e quel riferimento allo Spider-Verse: lo avete notato?

Doctor Strange 2 è sicuramente un pezzo importante nel futuro del Marvel Cinematic Universe e alcuni attentissimi fan vi hanno individuato alcuni riferimenti allo Spider-Verse che in molti sperano possa confluire presto o tardi nel franchise guidato da Kevin Feige proprio come accaduto all'Uomo Ragno di Tom Holland.

Quelli che hanno già avuto già modo di vedere il film di Sam Raimi al cinema saranno rimasti sicuramente colpiti dal rapido viaggio dello Stregone Supremo e America Chavez nei Multiversi, viaggio che ha portato i due ad attraversare paesaggi apocalittici, cartoni animati, quadri e e addirittura un'ambientazione ipertecnologica che sembra simile alla realtà della Marvel 2099 nonchè, una che sembra far riferimento all'universo Marvel Noir.

Il mondo di Marvel 2099 è una linea temporale in cui i nuovi eredi di lignaggi eroici hanno iniziato a combattere contro un mondo sempre più dominato dalle mega-corporazioni. Il più iconico di questi è Miguel O'Hara, alias Spider-Man 2099 interpretato da Oscar Isaac. O'Hara è apparso brevemente nella sequenza post-credit di Spider-Man: Into the Spider-Verse e pare ormai certo che avrà un ruolo dominante nel suo sequel. L'universo Marvel Noir invece è caratterizzato dalla monocromia e qui, gli eroi vengono reinventati come femme fatale in stile noir o detective dal muso duro. Questa è la casa di Spider-Man Noir, uno degli Spider-Men multiversali di Into the Spider-Verse, interpretato da Nicolas Cage.

Non sappiamo se questi easter-egg siano l'anticipo di un prossimo crossover tra Spider-Man: Across the Spider-Verse e l'MCU o se siano semplicemente un omaggio a questo amatissimo film d'animazione.