Doctor Strange 2, il Reed Richards di John Krasinski appare finalmente nel merchadise

Mentre il nuovo film del MCU sui Fantastici 4 cerca un regista dopo l'addio di Jon Watts, uno dei membri del team appare nel MCU. Si tratta del Reed Richards di John Krasinski, che ha esordito in Doctor Strange 2. Adesso il personaggio è stato incluso ufficialmente nel merchandise del film.

Doctor Strange incontra Reed Richards quando si trova su Terra-838. In verità il protagonista del film non incontra soltanto il personaggio di Krasinski, ma si ritrova di fronte a un team di cui quest'ultimo fa parte: gli Illuminati. Proprio nel gruppo c'è un altro illustre ritorno, quello di Charles Xavier.

In ogni caso, a un mese dall'arrivo in sala del film, ormai nulla è più un segreto, e anche il merchandise inizia a introdurre qualche novità. Tra queste c'è appunto questa versione di Reed Richards, che per il momento non ha ancora avuto un suo spazio in solitaria, ma soltanto un posto nella T-shirt di Redwolf che mostra la squadra degli Illuminati in silhouette, compreso appunto Reed Richards (troverete la foto in fondo all'articolo).

L'interpretazione di Krasinski non ha entusiasmato i fan, ma c'è da dire che l'attore ha avuto davvero poco spazio nella pellicola. La domanda che tutti si pongono è, visto ciò che è accaduto in Doctor Strange 2, se Krasinski tornerà a interpretare il personaggio, magari una sua variante di Terra-616, nel film del MCU dedicato ai Fantastici 4 in arrivo. Non ci resta che attendere.