Doctor Strange 2, Rebecca Romijn: 'Mi piacerebbe tantissimo tornare come Mystique'

Tra i tanti personaggi che potremmo rivedere in Doctor Strange nel Multiverso della Follia ci sarà anche la Mystique di Rbecca Romijn? Sentiamo cosa ha da dire l'attrice in merito.

Ci siamo chiesti se in Doctor Strange 2 ci sarà Patrick Stewart; ci siamo domandati se vedremo il Professor X di James McAvoy; ci stiamo chiedendo persino se Nicolas Cage tornerà nei panni di Ghost Rider. Ma che ne è della Mystique di Rebecca Romijn?

Per l'attrice interprete del personaggio nella trilogia originale di X-Men un ritorno non sembrerebbe essere nei piani, ma lei non direbbe certo di no se l'occasione si presentasse.

"Non so se mi vorrebbero di nuovo... Voglio dire, sono passati un bel po' di anni da quando interpretai il personaggio [di Mystique], ma mi piacerebbe tantissimo, sì, assolutamente" ha affermato ai microfoni di Comicbook "È stato un franchise fantastico di cui far parte. Amerò quel cast fino alla morte, ci siamo divertiti tantissimo insieme. Sarei assolutamente aperta a un ritorno".

Le vogliamo credere? Beh, almeno per qualche altra settimana, non abbiamo molte alternative...

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà a maggio nelle sale di tutto il mondo (più precisamente il 4 in Italia e qualche altro paese, il 6 negli Stati Uniti e molti altri).