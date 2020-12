Doctor Strange 2, Rachel McAdams riprenderà il ruolo di Christine Palmer nel sequel

Il Disney Investor Day inizierà tra pochissime ore, ma una notizia interessante è già arrivata, dato che stando all'affidabilissimo Deadline Rachel McAdams è stata ufficializzata nel ruolo di Christine Palmer anche per l'atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness diretto da Sam Raimi e con protagonista Benedict Cumberbatch.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dovrebbe fare da ponte per proiettare l'Universo Cinematografico Marvel nella sua nuova fase e costituire il centro dal quale si dipaneranno le storie future dei prossimi progetti. Il primo dei collegamenti dovrebbe essere con WandaVision, la serie Disney+ con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany di ritorno nei ruoli di Scarlet Witch e Visione dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch apparirà anche in Spider-Man 3 con Tom Holland, pare per guidarlo nelle vastità del Multiverso. Infine, la stessa Scarlet Witch dovrebbe essere centrale nella trama di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Kevin Feige ha poi promesso che il nuovo calendario Marvel non spoilererà le sorprese ai fan: "Se avete visto tutti e 23 i film che abbiamo realizzato finora e non vedete l'ora di saperne di più sulla Fase 4, ci saranno tantissime ricompense ad aspettarvi". Nel frattempo vi ricordiamo che le riprese di Doctor Strange 2 inizieranno questo novembre.



L'uscita del film è prevista nelle sale americane il 25 marzo 2022.