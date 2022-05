Doctor Strange 2, Rachel McAdams su Christine Palmer: 'È così diversa dal primo film'

Nonostante si svolga in infiniti universi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness vedrà il ritorno di alcuni volti familiari del frnachise. Tra questi c'è anche la dottoressa Christine Palmer interpretata da Rachel McAdams, da cui si erano perse le tracce sul grande schermo dal film originale di Doctor Strange del 2016.

L'ultima volta che la dottoressa Palmer è apparsa nella linea temporale principale del Marvel Cinematic Universe, aveva appena scoperto che il suo partner occasionale, il dottor Stephen Strange di Benedict Cumberbatch, aveva acquisito abilità magiche e che doveva occuparsi di salvare il mondo da alcune pericolose minacce soprannaturali.

In una recente intervista con Fandom, Rachel McAdams ha spiegato come il suo personaggio si sia adattato a questa nuova vita, in cui la magia ha un ruolo tanto preponderante:

"Penso che sia completamente immersa in tutto questo. È appassionata di viaggi multiversali ed è diventata un po' esperta di questa roba, credo. È qualcosa in cui si sente a suo agio ora. Christine Palmer è così diversa da quella che abbiamo visto nel primo film dove tutto ciò le accadeva per la prima volta".

Benedict Cumberbatch ha di recente ammesse che Doctor Strange 2 trascende i generi, essendo qualcosa di assolutamente innovativo e fuori dagli schemi. Sarà interessante vedere come il personaggio di Rachel McAdams si approccerà con questa nuova realtà.

Per ulteriori approfondimenti, date uno sguardo alla nostra recensione di Doctor Strange 2.