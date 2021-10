Doctor Strange 2, quando uscirà il primo trailer?

Parliamo di uno tra i cinecomic più attesi del 2022, con Sam Raimi che torna alla regia e Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange. Ebbene, stando ai rumours, entro la fine dell'anno potrebbe uscire finalmente il trailer ufficiale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness!

Infatti, proprio oggi Daniel Richtman, un affidabile insider di cui riportiamo il tweet in calce all'articolo, ha affermato che il trailer del sequel di Doctor Strange potrebbe essere pubblicato a dicembre di quest'anno.

Guardando alle uscite in sala dell'universo Marvel, l'ipotesi che appare più probabile è che il lancio della campagna promozionale di Doctor Strange 2 possa avvenire in concomitanza con l'uscita in sala di Spider-Man: No Way Home, prevista proprio a dicembre 2021.

Questa scelta temporale potrebbe far pensare ai più maliziosi che ci sia qualcosa di vero nei vari leak e rumours su Spider-Man: No Way Home trapelati nelle ultime settimane, ma è ancora molto presto per dirlo!

In ogni caso, è evidente che si tratterebbe di una finestra di lancio più breve del normale: se dovesse uscire a dicembre, il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverebbe a soli 3 mesi dal debutto nelle sale (previsto per marzo 2022), ma potrebbe sfruttare al meglio il traino del film con Tom Holland.

Nell'attesa del trailer ufficiale, cerchiamo di capire quali personaggi del Marvel Cinematic Universe potrebbero ritornare in Doctor Strange 2 grazie all'introduzione del Multiverso.