Doctor Strange 2: ecco quando arriverà il primo trailer del film con Benedict Cumberbatch

Il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch tornerà molto presto in Spider-Man: No Way Home, prima dell'uscita, prevista per Maggio 2022, di un film interamente dedicato a lui: Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Quest'ultimo sarà diretto da Sam Raimi, e secondo quanto comunicato potremmo vedere molto presto un primo trailer: ecco quando.

Grace Randolph di Beyond the Trailer ha infatti comunicato che il primo trailer di Doctor Strange 2 dovrebbe arrivare insieme a Spider-Man: No Way Home, che uscirà nelle sale statunitensi il 17 Dicembre, o poco dopo l'arrivo del film sull'Uomo Ragno nei cinema. Mancherebbe dunque pochissimo.

La notizia del rinvio di Doctor Strange 2 non è piaciuta molto ai fan. La pellicola, inizialmente attesa per il 25 Marzo, arriverà infatti il 6 Maggio, più o meno un mese e due settimane dopo quanto previsto. Questo è stato probabilmente dovuto alle riprese aggiuntive ordinate da Raimi, che riporteranno sul set i protagonisti per i mesi di Novembre e Dicembre 2021. Se ricordate bene, la produzione si era conclusa la scorsa primavera, ma adesso si torna a girare, causando lo slittamento.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà un prodotto ambizioso, in cui lo Strange di Cumberbatch si ritroverà ad affrontare il Multiverso, potendo contare sull'aiuto del Wong di Benedict Wong e della Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen.