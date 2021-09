Doctor Strange 2: quando è ambientato esattamente il sequel con Benedict Cumberbatch?

Tra i progetti più attesi del prossimo anno tra i cinecomic c'è senza dubbio Doctor Strange in the Multiverse of Madness che non solo prevedrà il ritorno alla regia di Sam Raimi, ma proseguirà gli eventi messi in campo da Loki che sicuramente verranno esplorati anche nel prossimo Spider-Man: No Way Home che prevede anche Benedict Cumberbatch.

Ma quando sarà ambientato effettivamente Doctor Strange in the Multiverse of Madness rispetto a quanto abbiamo visto finora tra cinema e serie televisive del Marvel Cinematic Universe e più specificamente quanto è passato tra gli eventi di WandaVision e quello che vedremo nella pellicola con Benedict Cumberbatch, che tra l'altro prevedrà il ritorno di Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff / Scarlet Witch? Il sito The Cosmic Circus ha provato a rispondere a questa domanda rivelando che tra la serie WandaVision e gli eventi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono trascorsi due anni.

A quanto pare, il sequel con protagonista lo Stregone Supremo lo troverà costretto a compiere una scelta difficile: mettere da parte il suo giuramento di Ippocrate che gli impone di non nuocere alla salute di nessuno in quanto medico, oppure uccidere qualcuno che sta mettendo in serio pericolo la realtà stessa. Quella persona potrebbe appunto essere la stessa Scarlet Witch che in questi due anni di tempo trascorso potrebbe aver affinato la sua conoscenza del Darkhold che le vedevamo sfogliare nel finale di WandaVision.

Il sito pone in evidenza anche come la profezia di Agatha Harkness sulla pericolosità di Scarlet Wtich troverà conferma nel film di Sam Raimi. Doctor Strange sarà costretto a scegliere se salvare la vita a Wanda o a porvi fine con il Multiverso che pagherà le conseguenze della sua decisione.

Le riprese di Doctor Strange 2 si sono concluse ufficialmente e recentemente Benedict Cumberbatch ha rivelato chi è ora il leader degli Avengers.