Doctor Strange 2 e i prossimi: perché Marvel si sta buttando nell'horror?

Visto il grande debutto al botteghino di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Marvel potrebbe decidere di virare ulteriormente verso il genere horror in futuro. Recentemente, anche la serie Moon Knight è una dimostrazione della volontà della "Casa delle idee" di voler prendere una nuova direzione.

Ovviamente, è difficile aspettarsi dalle produzioni Marvel delle pellicole dell'orrore in senso stretto, dato che comporterebbero severe limitazioni nella distribuzione, ma i recenti esperimenti visti nel sequel di Doctor Strange e nella serie con Oscar Isaac fanno pensare a una futura espansione del Marvel Cinematic Universe in questo genere.

Infatti, come potete leggere nella nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo cinecomic di Sam Raimi non si risparmia eccessivamente quando decide di mettere in scena orrore e inquietudine. Allo stesso modo, Moon Knight, per quanto distante dal genere horror in senso stretto, ha avuto il coraggio di intraprendere una strada inedita per la media delle produzioni Marvel, proponendosi di affrontare tematiche complesse e di utilizzare toni più maturi.

Inoltre, il pubblico ha dimostrato di apprezzare l'intenzione di Marvel di esplorare nuovi generi, considerando il punteggio su Rotten Tomatoes di Moon Knight. Comunque, al di là dell'aspetto creativo, anche dal punto di vista commerciale questa svolta può rivelarsi estremamente proficua, come dimostrato dalle proiezioni al box office di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Infine, espandendosi verso nuovi orizzonti creativi, Marvel avrebbe anche l'occasione di attirare il vasto pubblico del cinema horror, probabilmente, finora disinteressato ai cinecomic del MCU. In tal senso, nel prossimo futuro Marvel ha ancora diversi assi nella manica da svelare, tra i quali il già annunciato film di Blade è sicuramente uno dei più intriganti. Infatti, sarà interessante vedere quale direzione decideranno di prendere per trasporre il cacciatore di vampiri al cinema.