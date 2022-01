Doctor Strange 2: una promo art conferma il look della Scarlet Witch di Elizabeth Olsen

Mentre dal web emergono alcuni indizi circa le possibili presenze in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la Marvel ha deciso di diffondere ufficialmente una nuova immagine promozionale dedicata alla Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, che sappiamo sarà una vera e propria co-protagonista del film, insieme allo Stregone Supremo di Cumberbatch.

Nell'immagine promozionale possiamo vedere il look che Wanda Maximoff avrà nel film di Sam Raimi e come vediamo il personaggio riprenderà toni e colori della Scarlet Witch vista alla fine di WandaVision, quando Wanda prendeva piena consapevolezza dei suoi poteri e di chi fosse in realtà grazie all'interventi di Agatha Harkness nella serie Disney+. Alle spalle del personaggio vediamo anche disegnata una runa antica, uno dei simboli con cui le streghe della Marvel eseguono gli incantesimi.

La stessa Elizabeth Olsen aveva anticipato tempo fa che Doctor Strange 2 sarebbe stato il film Marvel più spaventoso di sempre: "È un film molto spaventoso. Ha molto il sapore del vecchio Sam Raimi. Stanno cercando di creare il film Marvel più spaventoso di sempre". Inoltre, come abbiamo potuto vedere dal trailer di Doctor Strange 2, il personaggio di Wanda non ha più il suo accento di Sokovia, ma non si tratta di una svista, c'è una ragione ben precisa: la Olsen aveva spiegato che l'accento americano di Wanda non era altro che il prodotto delle ideali sitcom americane dei suoi sogni più che l'assimilazione dell'accento del paese in cui ormai vive.

E' possibile che l'irruzione di Doctor Strange nella sua vita abbia interrotto quel breve momento di pace che sembrava aver trovato alla fine di WandaVision e che in realtà sia proprio Scarlet Witch il vero villain della pellicola diretta da Sam Raimi.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha attualmente una data d'uscita fissata al 6 maggio 2022. Sarà preceduto dall'arrivo di Moon Knight su Disney+ a fine marzo.