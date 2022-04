Doctor Strange 2: le proiezioni al botteghino sono più alte del previsto!

Dopo il successo di Spider-Man, la Marvel si aspetta grandi aperture dai suoi prossimi arrivi in sala. Tra quelli che dovrebbero raggiungere i numeri migliori al botteghino c'è Doctor Strange 2. Le prime previsioni erano ottime, ma ora sembra che quei numeri stiano salendo.

Recentemente è stata lanciata la vendita dei biglietti anticipata dalla Fandango, che ha superato ogni aspettativa. Secondo BoxOfficePro.com, infatti, il sequel di Doctor Strange dovrebbe raggiungere da $ 170 milioni a $ 205 milioni a livello nazionale negli Stati Uniti. Inizialmente era invece stato previsto un incasso di circa $ 165 milioni, che poteva arrivare fino ai 205.

In occasione dell'apertura della vendita di biglietti della Fandango, il regista Sam Raimi ha discusso alcuni elementi del film e ha svelato chi pensa sia il cattivo della pellicola e chi vincerebbe in un combattimento tra Doctor Strange e Scarlet Witch. "Beh, penso che la magia di Wanda, secondo la tradizione Marvel, sia più potente di quella di quasi tutti gli altri personaggi in questo film" ha detto Raimi. "Ma Doctor Strange conosce le arti mistiche a differenza di Wanda, e ha l'aiuto di Kamar-Taj. Se dovessi metterli l'uno contro l'altro, considerando le diverse versioni alterate di loro... potrebbe esserci un Dr. Strange là fuori che è più forte della nostra Wanda. O una Wanda che è più potente della Wanda che abbiamo qui. Quindi, a causa di queste versioni alterate, sono tantissime le possibilità".

Intanto, mentre aspettiamo l'arrivo del film, ecco il trailer di Doctor Strange 2.