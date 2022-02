Doctor Strange 2, il produttore sul team Wanda-Stephen: 'Succederanno cose inaspettate'

Nel corso di un'intervista con la rivista Disney D23, Richie Palmer, produttore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ha parlato della collaborazione tra Strange e Scarlet Witch. Palmer ha sottolineato il fatto che molte persone attendevano che Wanda e Strange lavorassero insieme da anni, e No Way Home ha posto le basi affinché avvenisse.

Secondo Parmer il trailer di Doctor Strange 2 è stato solo la punta dell'iceberg, perché grandi cose ci aspettano in questo secondo capitolo dedicato al personaggio di Benedict Cumberbatch. Come abbiamo visto nell'ultimo film di Spider-Man, infatti, lo stregone ha creato non pochi problemi usando la sua magia per manipolare il tempo e lo spazio a suo piacimento, e aprendo così le porte del Multiverso. Ma niente paura, perché ad aiutarlo ci sarà Scarlet Witch.

"Sono forse due degli esseri [Witch e Strange] più - se non i più - potenti del MCU", ha detto in merito a questa collaborazione Palmer. "Era solo questione di tempo prima che li mettessimo insieme, e lo abbiamo fatto in un modo piuttosto divertente e unico... Formano una classica squadra Marvel, ma fanno alcune cose insieme che non vi aspettereste mai che facessero." Di cosa starà parlando? Lo scopriremo solo quando vedremo il film. Intanto ecco tutto quello che c'è da sapere su Doctor Strange 2!