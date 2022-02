Doctor Strange 2, il produttore svela:'Ecco il significato di Multiverso nella Follia'

Uno dei produttori di Doctor Strange 2, Richie Palmer, ha anticipato una spiegazione sul titolo del film, Multiverso nella Follia. Chiacchierando con Disney D23, Palmer ha accennato ai diversi significati che il titolo potrebbe avere. E come i fan avranno avuto modo di intuire, ci saranno diverse varianti dei personaggi nel film.

Dopo le dichiarazioni su Strange e Christine, Palmer ha dichiarato:"Onoriamo ogni definizione della parola 'follia' in questo film. Ad esempio, non si tratta solo della follia di come potrebbe sembrare o apparire un universo alternativo. Quando vedi che ci sono infinite versioni di te stesso in universi infiniti e tu sei una persona diversa con diverse sfaccettature sei arrivato in alto".



"Forse Stephen incontra alcuni di questi tipi e si chiede 'Oh, sono capace di ciò di cui è capace quella persona? Sono capaci di quello di cui sono capace io?' E questo può essere esasperante. Vedere altre versioni di te prendere decisioni che tu non prenderesti può, nel bene e nel male, essere esasperante. Che sia per Doctor Strange, per Wanda o per uno qualsiasi dei nostri personaggi... A volte i mostri più spaventosi sono quelli che dimorano dentro di noi.

E con il Multiverso, forse alcune versioni di noi sono più mostruose di altre".



Doctor Strange nel Multiverso della follia è diretto da Sam Raimi, con protagonisti Benedict Cumberbatch nel ruolo di Stephen Strange, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez e Rachel McAdams.



Sul sito di Everyeye potete recuperare la recensione di Doctor Strange, diretto da Scott Derrickson.