Doctor Strange 2, un produttore su Scarlet Witch:'I fan avranno il cuore spezzato'

Secondo le parole di un produttore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i fan del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen, Scarlet Witch, avranno 'il cuore spezzato' per quanto accadrà nel film diretto da Sam Raimi e con Benedict Cumberbatch protagonista nel ruolo di Stephen Strange.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Doctor Strange 2 e... su WandaVision! Potete scoprire in ogni caso la nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.



Nella prima serie tv del Marvel Cinematic Universe, Wanda Maximoff (Olsen) ha lanciato un incantesimo maligno nel quartiere di Westview, nel New Jersey, nel quale lei e Visione (Paul Bettany) vissero felici e contenti con i figli Billy (Julian Hilliard) e Tommy (Jett Klyne).

Ma quel 'per sempre felici e contenti' è durato soltanto 9 episodi.



Il produttore Mitch Bell ha dichiarato in un'intervista:"Wanda è sempre stata un personaggio enorme e la gente ama Lizzie nei panni di Wanda, ma WandaVision l'ha ampliata. L'ha resa un personaggio maggiormente reale. Vogliamo assicurarci che le persone ridano e che si divertano davvero. Il dolore più le emozioni... Questo rende i fan maggiormente attaccati ai personaggi... Avranno il cuore spezzato da alcune cose in questo film".



In occasione dell'uscita del sequel del primo film, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, abbiamo incontrato il regista del film Sam Raimi a tu per tu.