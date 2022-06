Doctor Strange 2, il produttore conferma un easter egg di Doctor Doom

Ora che Doctor Strange nel Multiverso della Follia è su Disney+, avremo modo di vedere e rivedere le nostre scene preferite del film... E se fate attenzione, nella scena con gli Illuminati potrete individuare anche un easter egg di Doctor Doom.

Il produttore Richie Palmer ha infatti confermato una connessione che i fan di lunga data dei fumetti Marvel avevano probabilmente già notato guardando Doctor Strange nel Multiverso della Follia: quella tra il dispositivo tecnologico utilizzato dal Reed Richards di John Krasinski per teletrasportarsi nella stanza con gli altri Illuminati, e il villain per eccellenza dei Fantastici 4, Doctor Doom.

"Quel costume ideato da Ryan Meinerding è entusiasmante, davvero un qualcosa di speciale. Il dettaglio del dispositivo per il teletrasporto che utilizza per entrare in scena è qualcosa che abbiamo preso direttamente dai fumetti, è la piattaforma temporale di Doctor Doom".

Ciò confermerebbe ulteriormente la presenza del personaggio nel MCU, sebbene per ora solo su una Terra diversa da quella in cui si svolgono le vicende principali, e chissà, magari (sicuramente) in giro c'è anche qualche sua altra Variante in attesa del suo momento di gloria... O, più probabilmente di essere sconfitto dai nostri eroi.

Di certo Doctor doom è uno dei villain più amati del mondo Marvel, e uno dei personaggi più attesi dai fan del MCU. Riusciremo a vederlo nel film dedicato ai Fantastici 4? Non ci resta che aspettare e sperare.