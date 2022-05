Doctor Strange 2, le prime reazioni parlano di 'un film sorprendente, 100% Sam Raimi'

Per Ben Kendrick, "Doctor Strange & the #MultiverseOfMadness è un ottimo seguito del primo film solista dello stregone e dovrebbe rendere i fan eccitati per i film futuri. Eppure, soffre dello stesso problema di No Way Home (anche se con una storia complessiva migliore): camei senza sostanza a volte".

Ovviamente non tutte le reazioni sono state largamente positive. Se in molti hanno apprezzato la mano di Raimi alla regia, non tutti sono rimasti convinti dal montaggio , il quale renderebbe il film poco omogeneo da un punto di vista narrativo; tutti concordi, invece, per quel che riguarda le performance del cast, su tutti spicca una intensa Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda / Scarlet Witch.

By far the creepiest, gnarliest, zaniest, most haunting & terrifying Marvel movie, #MultiverseOfMadness definitely brings the Sam Raimi horror vibes, and I loved that about it. Danny Elfman’s music is a perfect fit for the film’s odd, mysterious tone & Elizabeth Olsen is MVP, imo pic.twitter.com/R5Ybhnd4rl — Erik Davis (@ErikDavis) May 3, 2022

#DoctorStrange is filled with hugely entertaining sequences, character-driven heft & kaleidoscopic, trippy visuals. Xochitl Gomez is a scene stealer. Elizabeth Olsen owns. Benedict Cumberbatch, superb. Doubles as a good entry point for Beginners Horror. Has Raimi signature. pic.twitter.com/0S6tF9dP9h — Courtney Howard (@Lulamaybelle) May 3, 2022

#DoctorStrange is totally madcap and insane. It’s 100% a Sam Raimi movie (which is very much appreciated), easily the scariest MCU entry thus far. Go in knowing as little as possible. Your journey to the multiverse will be much more enjoyable. 🌀 pic.twitter.com/YgbMhi1k3e — Drew Taylor (@DrewTailored) May 3, 2022

Don't worry, Sam Raimi fans. DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS fully goes horror—jump scares, body horror, and a smattering of diabolical kills. It fits in the MCU but has Raimi's deranged creepy campy groovy DNA all over it. Start the Elizabeth Olsen Oscar campaign. pic.twitter.com/jIVheGQfoY — Karl Delossantos 🔜 Cannes (@karl_delo) May 3, 2022