Doctor Strange 2: le prevendite negli USA registrano già numeri incredibili

Mentre tutti si chiedono se Doctor Strange 2 batterà No Way Home al box office, arrivano i primi dati sulle prevendite del film, resi noti da una dichiarazione di Tony Chambers, il capo del dipartimento cinematografico Disney.

"Mentre aspettiamo con impazienza l'arrivo in sala di Thor: Love and Thunder a Luglio, il cui trailer è stato lanciato la scorsa settimana con i fenomenali 209 milioni di visualizzazioni solo nelle prime 24 ore, e attendiamo con smania l'attesissimo Black Panther: Wakanda Forever, in uscita nelle sale il prossimo Novembre", ha scritto Chambers. "Con una stima di 42 milioni di dollari raccolti nella sola vendita anticipata di biglietti domestici già in banca, sia il monitoraggio che l'entusiasmo per Dr. Strange sono alle stelle".

Parole importanti, che alimentano ancora di più l'entusiasmo dei fan. Effettivamente questo film è particolarmente atteso, e si è proposto sin da subito come un evento imperdibile. Anticipati in No Way Home, gli eventi di Doctor Strange 2 ci faranno entrare nel vivo del Multiverso, presentandoci numeri ancora incerti di varianti dei protagonisti che tutti conosciamo, e facendoci conoscere da vicino la minaccia del Multiverso stesso. Noi non vediamo l'ora, e voi? Intanto vi lasciamo con il trailer di Doctor Strange 2.