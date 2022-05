Doctor Strange 2: le prevendite superano quelle di The Batman

Dopo che le prevendite di Doctor Strange 2 hanno registrato numeri incredibili, sembra che le cose possano ancora migliorare per la Marvel. Secondo le previsioni, infatti, nella giornata di giovedì il film avrà un'apertura di almeno $ 150 milioni negli Stati Uniti.

In verità, secondo molti, la pellicola potrebbe fare ancora meglio, toccando vette che oscilleranno tra i 175 e i 200 milioni di dollari. Doctor Strange nel Multiverso della Follia dovrebbe esordire con cinque volte gli incassi del primo capitolo, che ha ottenuto 85 milioni di dollari, e supererà anche le prevendite di Captain Marvel, che ha raggiunto i 153.4 milioni, Thor: Ragnarok con i suoi 122.7 milioni e Guardiani della Galassia Vol. 2 che ha ottenuto 146.5 milioni.

La Fandango ha annunciato che si tratta delle prevendite più vendute fino ad ora nel 2022, superando anche quelle di The Batman. Qualcosa di incredibile, considerando il successo del film di Reeves, e che fa comprendere la portata di questo capitolo della Marvel. Secondo alcuni sondaggi condotti proprio dalla Fandango, circa il 93% degli spettatori si dicono entusiasti nel vedere qualcosa in più sul Multiverso, mentre il 92% desidera scoprire il seguito di No Way Home. Voi in quale categoria vi collocate?

Intanto, mentre attendiamo l'uscita del film, vi raccontiamo cosa ne pensa Elizabeth Olsen di Doctor Strange 2.