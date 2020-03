Doctor Strange 2: pre-produzione a distanza in vista delle eventuali riprese a giugno

I Marvel Studios non hanno preso sottogamba la problematica legata alla pandemia di Coronavirus. Variety spiega che la pre-produzione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sta procedendo a distanza e secondo alcune fonti i lavori procedono verso l'ipotesi di iniziare le riprese nel mese di giugno, al netto di modifiche causa Coronavirus.

L'obiettivo d'iniziare le riprese a giugno va comunque in controtendenza rispetto a scelte più drastiche di altre produzioni, come The Batman, Matrix 4, Mission: Impossible 7 e Red Notice, che hanno scelto di slittare indefinitamente le lavorazioni.

Questi ritardi hanno generato diverso caos, anche tra gli stessi attori, che hanno dovuto riconsiderare i loro impegni in altri film.



Benedict Cumberbatch riprenderà il ruolo del dottor Stephen Strange, con Elizabeth Olsen nel ruolo di Scarlet Witch/Wanda Maximoff. Anche la prossima serie Disney+ con Elizabeth Olsen, WandaVision, entrerà nel sequel. Inoltre Kevin Feige ha confermato che la serie Loki sarà collegata a Doctor Strange.

Le riprese del sequel diretto da Sam Raimi sono programmate per giugno. Bisognerà tuttavia considerare le problematiche legate all'emergenza Coronavirus, che potrebbe far slittare comunque il via dei lavori.

Le riprese del film si svolgeranno in Norvegia, mentre Eva Green ha parlato del suo coinvolgimento nel film con protagonista Benedict Cumberbatch.

Scott Derrickson ha ceduto lo scettro da regista ad un veterano come Sam Raimi, che si occuperà di questo sequel.