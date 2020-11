Doctor Strange 2, un potente villain apparirà nel film Marvel? Ecco di chi si tratta

Nella prima pellicola Marvel dedicata a Doctor Strange questi ha dovuto affrontare il temibile Dormammu, nonché lo stregone Kaecilius interpretato da Mads Mikkelsen diventatone schiavo e servo obbediente, ma nel prossimo film, Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe esserci una minaccia ancora più grande per il protagonista.

Stando alle ultime voci di corridoio che circondano la produzione del film, il nuovo villain di Benedict Cumberbatch potrebbe essere Shuma-Gorath, ovvero un'altra potente entità/divinità diventato negli anni uno dei più pericolosi nemici del Dottor Strange. Ma chi è questo personaggio?

Basato su una delle creazioni di Robert E. Howard, il personaggio venne sviluppato da Steve Englehart e Frank Brunner e fece il suo debutto sulla pagina stampata in Marvel Premiere #5 venendo menzionato ma senza apparire. Il suo debutto in scena avviene cinque numeri più tardi, in Marvel Premiere #10, tra il 1972 e il 1973. Soprannominato Lord of Chaos, Chi dorme, ma si svegli, Cthuma-Gurath e Essere dai Mille Nomi, si tratta di una entità interdimensionale più antica del tempo stesso ed esiste al di fuori della realtà in una dimensione creata appositamente per contenerlo, la Dimensione Caos. Ispirato principalmente alle creature dell'universo lovecraftiano, il personaggio ha conquistato centinaia di regni attraverso il tempo, che è anche l'unico scopo della sua esistenza: caos, rabbia e distruzione.

Il personaggio è parte dei Great Old Ones e la sua comparsa in Doctor Strange in the Multiverse of Madness avrebbe perfettamente senso dato che il film esplorerà il vasto Multiverso Marvel e sarà un horror a tutti gli effetti.

Diretto da Sam Raimi, il cinecomic arriverà nelle sale il 25 marzo 2022. Ricordiamo che la trama del film, che come suggerisce il titolo sarà legata al Multiverso e ai viaggi temporali, andrà a collegarsi in qualche modo alle vicende delle serie Disney+ WandaVision e Loki.