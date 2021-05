Doctor Strange 2, senza posticipo sarebbe uscito oggi il sequel Marvel Studios

In pratica, fosse andato tutto bene, staremmo oggi tutti in sala a goderci il film di Sam Raimi, ma purtroppo è andato tutto storto. Il post è direttamente quello del 21 luglio 2019, quando venne annunciato il progetto che prevedeva ancora il ritorno di Scott Derrickson alla regia.



Intanto, mentre ci giungono le prime immagini dal set di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, fioccano anche mille teorie su ciò che vedremo: data per assodata l'introduzione del multiverso, i fan si interrogano sul tono che il buon Sam Raimi saprà conferire al suo nuovo lavoro targato Marvel, che secondo alcuni potrebbe essere parecchio orientato verso l'horror appunto.

Nell'ultima settimana, la produzione si è spostata in una fattoria fuori Somerset nel Regno Unito, a circa due ore a ovest di Londra. È qui che si dice che siano attualmente in corso le riprese conclusive di Doctor Stange, e in particolare, quelle di una scena, che sembra essere molto importante per le dinamiche di questo secondo capitolo del film. Fonti locali affermano che brevissimo arco di riprese abbiamo permesso alla località di guadagnare oltre 2 milioni di dollari in pochissimi giorni.



Vi ricordiamo intanto che adesso Doctor Strange in the Multiverse of Madness è atteso nelle sale cinematografiche americane il 25 marzo 2022. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.