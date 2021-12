Doctor Strange 2, ecco il poster e il trailer: "Del Multiverso sappiamo troppo poco"

Si avvicina l'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e nei giorni scorsi abbiamo sentito le dichiarazioni di Scott Derrickson, che avrebbe dovuto dirigere il film prima di essere sostituito da Sam Raimi. Nella giornata di mercoledì i Marvel Studios hanno pubblicato sui canali social un poster e il trailer del film.

Sia il poster che il teaser di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono visibili in calce alla notizia, nei post Instagram dell'account ufficiale Marvel. "Il Multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco" recita la didascalia, che conferma l'uscita del film per il prossimo 6 maggio.

Nelle immagini del trailer, assistiamo all'incontro tra Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) e Wanda Maximoff / Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). "Ho fatto degli errori, e delle persone si sono fatte male" ammette Wanda, ma la risposta dello Stregone supremo è spiazzante: "Non sono qui per parlare di Westview. Ho bisogno del tuo aiuto. Cosa sai del Multiverso?"

Nei giorni scorsi, intanto, abbiamo scoperto che le riprese aggiuntive di Doctor Strange 2 sono quasi completate. Come spesso succede nel Marvel Cinematic Universe, i dettagli della trama sono ancora pressoché sconosciuti, ma sappiamo che il film sarà direttamente collegato a Spider-Man: No Way Home, appena uscito al cinema.

Quali sono le vostre aspettative su Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.