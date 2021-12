Doctor Strange 2, il poster mashup con L'armata delle tenebre è imperdibile

Quando è stato riferito che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarebbe stato diretto dal maestro dell'horror e creatore della trilogia di Spider-Man, Sam Raimi, i fan sono letteralmente impazziti dalla gioia. Ora qualcuno ha pensato di realizzare un poster mashup con Doctor Strange e il famoso film del regista L'armata delle tenebre.

Abbiamo già appreso alcuni dettagli sulla trama del prossimo film di Doctor Strange, sappiamo che ci saranno elementi horror mescolati nella narrazione. L'universo di Strange, e quello del MCU, è sull'orlo di una catastrofe multiversale e sta a lui fermarla, il trailer di Doctor Strange 2 ci ha mostrato lo Stregone alle prese con il suo doppio malvagio.



Raimi ha certamente le competenze per realizzare un fantastico film di supereroi con sfumature horror e per celebrare l'attesissimo progetto, l’utente Reddit AdmiralSnackBar69 ha realizzato una fan art davvero evocativa che potete vedere in calce alla notizia. I due protagonisti al centro della scena sono Doctor Strange e Scarlet Witch alle prese con un esercito di nemici.

In L’Armata delle tenebre, il protagonista Ash (Bruce Campbell) combatte contro il suo doppio malvagio, il che ci ricorda molto la trama di Doctor Strange 2 in cui lo Stregone deve cercare di rimediare ai danni causati in Spider-Man: No Way Home. I fan intanto sono entusiasti per la presenza di Shuma-Gorath di cui avevamo avuto un piccolo accenno in What If...?.



Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà al cinema il prossimo 6 maggio 2022, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo poster!