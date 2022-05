Doctor Strange 2, il nuovo poster fan-made cita un capolavoro di Sam Raimi

Se c'è un aspetto di Doctor Strange nel Multiverso della Follia che sembra aver convinto davvero tutti, questo è l'inconfondibile stile di Sam Raimi: il regista di Drag Me to Hell sembra aver davvero ricevuto carta bianca da Marvel per dar fondo alla sua voglia di horror, e i risultati, in tal senso, parlano chiaro.

Sappiamo bene quanto il regista della trilogia di Spider-Man sia da considerare uno dei nomi più importanti per quanto riguarda il cinema di genere degli ultimi 40 anni (qui, a tal proposito, trovate un nostro approfondimento sulla carriera di Sam Raimi): lo sa bene anche buona parte dei fan, come dimostra il poster fan-made apparso in queste ore sui social.

Nel nuovo poster di Doctor Strange nel Multiverso della Follia troviamo infatti ritratta quella che per molti è la vera protagonista del film, Wanda Maximoff, in una chiara citazione dell'immortale opera prima di Sam Raimi, La Casa: proprio come nel poster del film del 1981, la nostra Scarlet Witch sorge dal terreno a richiamare il risveglio di quelle anime dannate che rovinarono il tranquillo weekend di Ash e soci.

Una citazione che conferma quanto il ritorno all'horror di Raimi sia stato gradito da fan di vecchia e nuova generazione, con questi ultimi che, magari, proprio grazie al film con Benedict Cumberbatch finiranno per riscoprire cult leggendari come La Casa: al box-office, intanto, Doctor Strange 2 ha superato gli 800 milioni di dollari.