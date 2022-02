Doctor Strange 2, il nuovo poster conferma Captain Carter nel film di Sam Raimi?

Ciascuno dei frammenti di vetro evidenzia un volto differente o un oggetto che probabilmente raffigura delle aggiunte al film. E uno di questi frammenti, secondo i fan, è la conferma della presenza di Captain Carter nel film . Captain Carter è una versione multiverso di Peggy Carter che ha fatto il suo debutto nell'MCU con la serie animata Marvel's What If. Il personaggio vanta gli stessi poteri di Captain America ma è dotato di uno scudo a tema british. La scorsa estate era trapelata la notizia di Captain Carter in Doctor Strange 2 ma ora, secondo i fan, la conferma è più che probabile. Si attende a questo punto la conferma di Marvel sulla presenza del personaggio nel sequel diretto da Sam Raimi. Nel film Strange continua le sue ricerche sul Time Stone. Tuttavia, un vecchio amico ora nemico sta cercando di distruggere tutti gli stregoni sulla Terra prendendosi gioco del piano di Strange. Il cast del film compende, oltre a Benedict Cumberbatch, anche Elizabeth Olsen, Benedict Wong e Rachel McAdams. Sul nostro sito trovate il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia , distribuito durante il Super Bowl.

