Doctor Strange 2: un personaggio presente nel trailer è stato tagliato, ecco chi!

Come accaduto con tutti i film Marvel Studios distribuiti finora, ogni cosa potrebbe cambiare in queste pellicole fino all'ultimo giorno a disposizione prima dell'uscita nelle sale. I cambiamenti sono spesso dettati da problemi di ritmo o di incongruenza e vengono risolti normalmente durante le riprese aggiuntive. Vale anche per Doctor Strange 2.

Nelle ultime ore hanno cominciato a circolare in rete dei nuovi filmati e spot tratti dal film di Sam Raimi; tutto normale, se non fosse che adesso, come si vede in un fermo immagine di uno degli spot realizzati per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, un personaggio presente nel primo trailer della pellicola è stato rimosso completamente nei nuovi spot e immagini ufficiali.

Nelle precedenti foto ufficiali rilasciate dallo studio, c'era un momento in cui lo Stregone Supremo (Benedict Cumberbatch), America Chavez (Xochitl Gomez) e Christine Palmer (Rachel McAdams) erano ritratti insieme mentre guardavano fuori da una specie di porta multiversale. Ora, questa versione della Palmer è completamente assente da quella stessa inquadratura, nonostante sia già stata vista nella sequenza. Potete visualizzare le due immagini a confronto nel post in calce a questa news.

A quanto sembra, il personaggio di Christine Palmer è ancora nella pellicola di Sam Raimi e quella che è stata rimossa potrebbe essere una sua versione alternativa, cancellata per motivi di ritmo o incongruenza narrativa. Come è anche plausibile fosse stata inserita per errore e poi rimossa (e magari la rivedremo nuovamente nel film presente in sala).

Dagli ultimi spoiler arrivati, inoltre, con il merchandise del film, sappiamo anche che dovrebbe comparire una versione Defender Wong al fianco di Doctor Strange. Nelle ultime ore è stata anche svelata la durata di Doctor Strange 2 che a quanto pare sarà di poco superiore alle due ore di durata (126 minuti).