Doctor Strange 2, ecco i personaggi che potrebbero tornare grazie al multiverso

Doctor Strange in the Multiverse of Madness si preannuncia come uno dei film maggiormente ricchi di personaggi del Marvel Cinematic Universe. Grazie all'introduzione del concetto di multiverso grazie a WandaVision e What If... ?, i fan si preparano a familiarizzare ulteriormente con questa tipologia narrativa.

Ciò potrebbe includere anche il ritorno di alcuni personaggi. Secondo un recente report, Doctor Strange 2 includerà anche i robot Ultron, gli scagnozzi dell'ex villain degli Avengers.

Interessante notare come queste indiscrezioni circolino proprio in seguito alla presenza di Ultron e dei suoi robot in What If... ? In questi giorni un leak ha svelato anche il ritorno di Xavier di Patrick Stewart.



Pare che Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) incontrerà i robot/sentinelle di Ultron durante i suoi viaggi nel multiverso. Non è chiaro al momento se verrà incluso anche lo stesso Ultron, oppure se si tratta soltanto di un cameo che rimanda a What If... ?

Il salto dall'animazione al live action potrebbe non riguardare soltanto le sentinelle di Ultron. Ad inizio estate si è parlato di un coinvolgimento di Peggy Carter in Doctor Strange 2.

Un'ipotesi che non sembra affatto campata in aria, visto quanto dichiarato nelle scorse settimane anche dal regista Bryan Andrews. Il cast del film comprende Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Bruce Campbell, Chiwetel Ejiofor e Benedict Wong. La regia è di Sam Raimi, che torna nel mondo dei cinecomic.



I fan attendono con grande trepidazione il sequel di Doctor Strange: cosa vedremo in Doctor Strange 2 e nel multiverso annunciato?