Doctor Strange 2: perché Wanda non ha più l'accento di Sokovia nel trailer?

Nella giornata di ieri i Marvel Studios hanno diffuso ufficialmente in streaming il trailer ufficiale (anche in italiano) di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e qui abbiamo potuto ritrovare il personaggio di Wanda Maximoff / Scarlett Witch, che avevamo lasciato al termine della serie WandaVision di Disney+. Il suo accento è però sparito.

Quando nel trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, lo Stregone Supremo va a trovare una Wanda Maximoff completamente isolata dal resto del mondo per chiederle aiuto, questa non ha più l'accento di Sokovia che contraddistingueva il suo personaggio. Non è la prima volta che il suo accento sparisce, poiché era già accaduto all'interno di Westview, ovvero la città tenuta sotto stretto controllo da Wanda in WandaVision. Lì infatti veniva usato un accento americano in linea con i vari periodi storici che la serie affrontava, dagli anni Cinquanta in avanti.

Tuttavia, nel trailer del sequel di Doctor Strange la sentiamo parlare ancora con un accento perfettamente americano. La stessa Elizabeth Olsen aveva spiegato che l'accento americano di Wanda non era altro che il prodotto delle ideali sitcom americane dei suoi sogni più che l'assimilazione dell'accento del paese in cui ormai vive.

E' possibile che l'irruzione di Doctor Strange nella sua vita abbia interrotto quel breve momento di pace che sembrava aver trovato alla fine di WandaVision e che in realtà sia proprio Scarlet Witch il vero villain della pellicola diretta da Sam Raimi. Tutte supposizioni ovviamente, ma basate anche sulle dichiarazioni della stessa Olsen, che ha confermato che il suo accento di Sokovia tornerà nel film con Benedict Cumberbatch.

Intanto, i fan sono in visibilio per il cameo di Shuma-Gorath visto nel trailer. Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà nelle sale il 6 maggio 2022.