Doctor Strange 2, ecco perché Scott Derrickson ha abbandonato la regia

Prima ancora del clamoroso ritorno alla regia di Sam Raimi per Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ricorderete bene che alla regia della pellicola avrebbe dovuto far ritorno Scott Derrickson, reduce dal successo del primo film con Benedict Cumberbatch; tuttavia il regista lasciò il progetto per non meglio precisate divergenze creative.

In un recente tweet, però, queste divergenze potrebbero essere state precisate meglio dallo stesso regista rivelando così il vero motivo della sua dipartita dai Marvel Studios, arrivato come un fulmine a ciel sereno visto il successo ottenuto dal primo film del franchise e le premesse per un secondo capitolo ancora più horror nelle intenzioni dello studio.

"Ho fatto delle scelte creative davvero difficili quest'anno. Ma dopo aver realizzato Ultimatum alla Terra, ho giurato che non mi sarei mai più ritrovato alla fine di un film non mio, e mi sto attenendo a quell'intenzione".

A quanto pare, dalle parole piuttosto sibilline di Derrickson, è facile intuire che all'interno del suo eventuale Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l'irruzione e intromissione dei Marvel Studios sarebbe stata troppo ingombrante da sopportare, tanto da far sembrare la sua funzione di regista meramente accessoria. Questo spiegherebbe quindi l'allontanamento repentino di Derrickson dal film e la sua volontà di rimanere padrone del suo operato.

Derrickson e il suo collaboratore C. Robert Cargill si dedicheranno a progetti più contenuti, di recente hanno pure firmato un accordo con Blumhouse per adattare The Black Phone di Joe Hill. Il regista ha comunque dichiarato che Doctor Strange 2 è in mano eccellenti con Sam Raimi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale di tutto il mondo nel marzo 2022. La storia dovrebbe legarsi agli eventi di WandaVision e Spider-Man: Three.