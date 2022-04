Doctor Strange 2, Paul Bettany sulla presenza di Visione: 'non confermo né smentisco'

Dopo che Paul Bettany ha raccontato di come terrorizza i suoi ospiti con il busto di Visione, all'attore di WandaVision è stato chiesto di rispondere ad una domanda riguardante una sua possibile apparizione in Doctor Strange: nel Multiverso della Follia.

Al The Late Show con Stephen Colbert, l'attore ha risposto in modo abbastanza evasivo: "Ho detto che sarei stato del tutto onesto con te. Mi stai chiedendo se sarò in...Doctor Strange 2? Sì. No sì. No sì. No. Non lo so. Ci sarò? Cosa pensi?" A questo punto, Bettany ha rivolto la domanda alla sua co-protagonista di A Very British Scandal, Claire Foy, presente anche lei alla serata: "Il mio istinto dice di sì", ha detto Foy.

"Non posso né confermare né smentire le voci secondo cui sarò nel menzionato Doctor Strange 2", ha concluso Bettany. Un'apparizione del suo Visione Bianco, visto alla fine di WandaVision, avrebbe sicuramente senso, poiché il film con protagonista lo stregone supremo di Benedict Cumberbatch esplorerà anche il dolore e il senso di colpa di Wanda per i fatti accaduti a Westview.

Per concludere, vi lasciamo con il nostro approfondimento riguardante tutto ciò che sappiamo di Doctor Strange 2, dal multiverso ai cameo e vi ricordiamo che la pellicola di Sam Raimi uscirà nelle sale italiane il prossimo 4 maggio.