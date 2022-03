Doctor Strange 2, Patrick Stewart: 'Ricordate che Charles Xavier è già morto due volte'

Patrick Stewart ha iniziato a sbottonarsi sul ritorno di Charles Xavier nell'attesissimo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e nelle scorse ore è tornato a parlarne in una nuova intervista promozionale.

Rispondendo ad una domanda specifica di Rolling Stone, l'attore non ha ovviamente rivelato alcun dettaglio sulla sua presenza nel film Marvel Studios, ma ha scherzato: "Sarò in Doctor Strange? Rispondendo a questa domanda andiamo a finire in una zona molto delicata ... Tutto quello che posso dire è che lo scopriremo quando uscirà il film. Ma tenete presente che il professor Xavier è già morto due volte! Penso che debba avere la resistenza di Superman, a questo punto".

Ricordiamo che l'ultima volta che il pubblico ha visto il Charles Xavier di Patrick Stewart è stato in Logan, uno dei cinecomic più acclamati di tutti i tempi, scritto e diretto da James Mangold con Hugh Jackman nei panni di Wolverine.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è diretto da Sam Raimi da una sceneggiatura scritta da Michael Waldron, nel cast Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams. Il film, collegato a WandaVision, Loki, What If...? e Spider-Man: No Way Home, è ambientato subito dopo gli eventi del film con Peter Parker e vedrà Stephen Strange fare i conti con le conseguenze dei suoi incantesimi sul Multiverso.

Il film uscirà il 4 maggio in Italia: per altri approfondimenti, leggete questa nuova teoria su Kang il Conquistatore e gli Illuminati.