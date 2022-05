Doctor Strange 2, Patrick Stewart sul red carpet:'Ho fatto un cameo alla première'

Se qualcuno avesse ancora dubbi sulla presenza di Patrick Stewart nel prossimo capitolo cinematografico dell'MCU, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nonostante la conferma della Disney, ora può tranquillamente cancellarli. Con un post sui social, Stewart ha pubblicato una foto sul red carpet della première del film.

Il sequel di Doctor Strange fungerà da ritorno del personaggio interpretato da Stewart nella saga degli X-Men, il professor Charles Xavier, pronto a debuttare nel Marvel Cinematic Universe.



"Ho fatto un cameo alla première di Doctor Strange la scorsa notte" ha twittato Stewart pubblicando la foto sul red carpet.

Sebbene non fosse presente nel teaser, la voce di Xavier si sente nel primo full trailer, con la Disney che ha ufficializzato la sua presenza poco dopo.



Nella successiva campagna marketing del film, Disney ha inserito anche la sedia di Xavier, che sarà caratterizzato in X-Men: Animated Series.

Il ritorno di Patrick Stewart è stato confermato dallo stesso attore lo scorso febbraio, dopo la miriade di domande sulla sua presenza nel film in un cameo.



Da oggi è nelle sale il film diretto da Sam Raimi; leggete la nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, con protagonista Benedict Cumberbatch, insieme a Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Benedict Wong e Rachel McAdams. Raimi torna a dirigere un cinecomic dai tempi della trilogia di Spider-Man dei primi anni 2000, con Tobey Maguire e Kirsten Dunst.