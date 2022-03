Doctor Strange 2, Patrick Stewart conferma il ritorno: "Non ho riconosciuto la mia voce"

Nel corso di una nuova videointervista, Patrick Stewart ha confermato tra le righe il suo ritorno nei panni di Charles Xavier alias Professor X in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. L'attore ha parlato del momento in cui è venuto a conoscenza della diffusione in streaming del trailer ufficiale che testimoniava la sua presenza nel film.

Confermando la sua presenza nel film, Patrick Stewart ha raccontato di essere venuto a sapere dell'uscita del nuovo trailer di Doctor Stange 2 solo diverse ore dopo la sua effettiva pubblicazione in rete.

"In realtà il mio telefono era spento mentre stava accadendo tutto, quindi non ho sentito praticamente nulla fino al mattino seguente. Quando mi sono alzato, ho guardato il telefono e ho scoperto che ero stato bombardato di messaggi, che il mio team PR mi aveva fornito un dettagliato resoconto delle reazioni. Se devo essere sincero, io stesso non avevo riconosciuto la mia voce, sembrava risuonare in maniera diversa. Non ricordo se, magari, ero raffreddato all'epoca. Ma sono rimasto sconvolto: dopotutto si vede solo il retro di una mia spalla e, se non erro, il lobo di un mio orecchio. E basta. E sono stati fatti così tanti collegamenti. Ma mi ha fatto davvero piacere".

Ora che il ritorno di Professor X è stato confermato dallo stesso Stewart, Benedict Cumberbatch teme l'arrivo di altri spoiler del film: "Questo è solo l'inizio, vero? In un certo senso l'ho scampata bella con Spider-Man: No Way Home, perché stavamo girando i reshoot di Doctor Strange, quindi non ho potuto partecipare al tour. Poveri Tom, Zendaya e Jacob, e chiunque altro abbia dovuto prendervi parte e dire cose tipo: 'Sì, non ne so niente' e negare qualunque cosa".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà nelle sale il 4 maggio 2022.